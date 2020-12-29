Ушел из жизни бывший вокалист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Instagram-страничке коллектива.



Жизнь артиста оборвалась 28 декабря. Ему было 66 лет.

"Дорогой наш друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас! Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры! Вечная память тебе! Ты всегда будешь жить в наших сердцах! Царствие тебе Небесное, вечный покой, и пусть земля тебе будет пухом наш добрый Володя!", - говорится в сообщении.







В вокально-инструментальном ансамбле «Лейся, песня» он проработал 4 года. В то время ВИА был одним из ведущих эстрадных групп В СССР. Ефименко впервые исполнил композиции «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Прощай».

Ранее мы сообщали, что в ночь на пятницу, 25 декабря, ушел из жизни легендарный Иван Гаврилович Богдан, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Советского союза.





Также мы сообщали, что в США скончался американский рок-гитарист, певец и автор песен Лесли Уэст.

Причиной смерти стала остановка сердца

По словам брата музыканта Ларри Уэста Вайнштейна, знаменитость умер в больнице. Как рассказал брат покойного, Уэста срочно госпитализировали из дома после остановки сердца, и он умер в больнице

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.