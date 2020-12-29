Ушел из жизни бывший вокалист ансамбля «Лейся, песня» Владимир Ефименко
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Instagram-страничке коллектива.
Жизнь артиста оборвалась 28 декабря. Ему было 66 лет.
"Дорогой наш друг! Спасибо тебе за всё, что ты сделал для всех нас! Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры! Вечная память тебе! Ты всегда будешь жить в наших сердцах! Царствие тебе Небесное, вечный покой, и пусть земля тебе будет пухом наш добрый Володя!", - говорится в сообщении.
В вокально-инструментальном ансамбле «Лейся, песня» он проработал 4 года. В то время ВИА был одним из ведущих эстрадных групп В СССР. Ефименко впервые исполнил композиции «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Прощай».
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