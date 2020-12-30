Это трагедия для всего мира...

Легендарный музыкант Армандо Манзанеро ушел из жизни в возрасте 85 лет

Популярный мексиканский поп-певец и композитор Армандо Манзанеро умер от коронавируса. Его песни пели такие известные артисты как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, которые им восторгались. Об этом трагическом событии сообщает The Guardian.

Отмечается, что 17 декабря у музыканта был диагностирован Covid-19, 22 декабря артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, а 28 декабря Манзанеро ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Армандо Манзанеро считался ведущим мексиканским поп-композитором послевоенного времени и одним из самых коммерчески успешных композиторов Латинской Америки. Он занимал пост президента Мексиканского общества авторов и композиторов, а в 2014 году получил "Грэмми" за вклад в музыку.

Манзанеро выпустил несколько десятков альбомов любовных песен собственного сочинения и исполнения.

Он принимал участие в радио- и телешоу, записал более 30 альбомов и стал автором музыки к нескольким фильмам. В общей сложности он написал более 400 песен, которые пользовались популярностью и у других артистов.

На его шедеврах выросло не одно поколение, а его песни слышали все, поэтому в трагедию практически невозможно поверить. Так, в разные годы его песни исполняли известные личности: Дионн Уорвик, Перри Комо, Кристина Агилера, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра и другие.

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