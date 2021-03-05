Смерть артистки Анны Кастельянос шокировала фанатов, как и тот факт, что она осталась на произвол судьбы без поддержки близких и друзей

Как сообщает Politeka.net, ссылаясь на сайт starhit.ru, на днях российский шоу-бизнес потрясла новость о смерти 39-летнией Анна Кастельянос, которая стояла у истоков создания популярной сейчас группы Little Big. После известия о кончине артистки, в СМИ появилась информация о том, что женщина жила очень бедно и болела, а все друзья от нее отвернулись. Оказалось, что ухаживали за артисткой только волонтеры, ведь она сама не могла даже выйти из дома.

Известно, что Анна была творческой личностью, ее знали в мире шоу-бизнеса, но она ушла из группы Little Big еще до большой популярности. А в последние дни свой жизни она жила в нищете и болела. Подруга Кастельянос рассказала, что та держалась до последнего, но в последние дни жаловалась на упадок сил и проблемы со здоровьем. "Я подозреваю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег не было", - рассказала подруга. Из-за нехватки денег Анна также не ходила к врачам, чтобы поддерживать здоровье.

Близких родственников у артистки не было, кроме сестры, но с ней Анна не общалась. Не было у нее и друзей, так что ухаживали за бедной звездой волонтеры. Именно одна из них Галина и нашла женщину без признаков жизни. Волонтер рассказала, что Кастельянос было очень плохо, она даже не могла сама выйти за лекарствами. Возмущенная Галя спрашивала у артистки: "А где же твои друзья? У тебя должно быть столько друзей, где они?".

Как выяснилось позже, Анна умерла от острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

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