Ушел из жизни легендарный солист ВИА "Песняры"

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в группе ансамбля в Facebook.

Знаменитый белорусский музыкант, в прошлом солист группы "Песняры" Леонид Борткевич умер сегодня, 13 апреля 2021 года.

"Сегодня в Минске, скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память артисту", - говорится в сообщении.

Ему был 71 год.



Менее чем через полтора месяца, 25 мая, у него должен был быть день рождения.

Борткевич запомнился своим уникальным исполнением таких хитов ВИА «Песняры», как "Александрина", "Белоруссия", "Берёзовый сок", "Вероника" и других.

В сети выразили соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.

"Боже, как же так! Какое горе. Уходят друзья", "Светлая память! Какое горе. Земля пухом!", "Как, Лёня? Вот это да... Он же такой полный сил и энергии. Что же случилось? Очень жаль. Мои соболезнования", "Ой как жаль Борткевича! Светлая память Легенде!", - писали в комментариях под постом.

