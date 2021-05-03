Ушел из жизни знаменитый актер театра и кино, народный артист России Ефим Каменецкий

Как сообщили российские СМИ со ссылкой на художественного руководителя Театра им. В.Ф.Комиссаржевской Виктора Новикова, 3 мая ушел из жизни 85-летний актер Ефим Каменецкий. Точная причина его смерти не раскрывается, однако известно, что артист умер в больнице этой ночью.

«До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Григория Дитятковского «В осколках собственного счастья», - рассказал Новиков.

Ранее Каменецкий перенес тяжелую болезнь, однако в 2015 году после проблем со здоровьем он все же смог вернуться на сцену и продолжил работать в театре.

Ефим Каменецкий родился 27 июля 1935 года в Новозыбкове. Он начал играть в театре сначала в Пензе, а позже – в Риге. В его репертуаре были десятки ролей как классических, так и в современных пьесах. Актер также играл и в кино. При жизни Каменецкий был удостоен звания народного артиста России.

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Из-за осложнений после коронавируса он скончался в больнице Тбилиси. Ему было 85 лет.

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