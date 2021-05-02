Умерла знаменитая американская актриса Олимпия Дукакис

Ей было 89 лет, сообщает ABC News.

По словам Эллисон Леви, ее агента в Innovative Artists, Дукакис умерла в субботу, 1 мая, утром в своем доме в Нью-Йорке. Причина смерти не была немедленно названа, но ее семья сказала в заявлении, что ее здоровье ухудшалось в течение нескольких месяцев.

В фильме 1987 года «Власть Луны» Олимпия Дукакис исполнила роль матери главной героини, которую играла Шер. За эту роль Олимпия Дукакис получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая исполнительница роли второго плана.

Она назвала свою победу 1988 года «годом Дукакис», потому что это был год, когда губернатор Массачусетса Майкл Дукакис, ее двоюродный брат, был кандидатом в президенты от Демократической партии. На церемонии она высоко подняла свой Оскар над головой и крикнула: «Хорошо, Майкл, поехали!»

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in "Steel Magnolias" "Tales of the City" and "Moonstruck," for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI — The Academy (@TheAcademy) May 1, 2021

В 1989 году ее статуэтка «Оскар» была украдена из дома Дукакиса в Нью-Джерси.

«Мы не претенциозны. Мы держали Оскар на кухне», - сказал в то время ее муж, актер Луи Зорич.

Olympia Dukakis Was an Amazing,Academy Award Winning Actress.Olympia Played My Mom In Moonstruck,& Even Though Her Part was

That Of a Suffering Wife, We😂ALL The Time.She Would Tell Me How MUCH She Loved Louis,Her”Handsome Talented,Husband”.I Talked To Her 3Wks Ago. Rip Dear One pic.twitter.com/RcCZaeKFmz — Cher (@cher) May 1, 2021

Благодаря «Оскару» Дукакис стала активно играть материнские роли в кино. Она была мамой Кирсти Элли в сериале «Смотри, кто говорит» и его продолжении «Смотри, кто тоже говорит», сардонической вдовой в «Стальных магнолиях» и властной женой Джека Леммона (и матери Теда Дэнсона) в «Папе».

На счету Олимпии Дукакис более сотни ролей в кино и на телевидении, несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус». Она работала такими режиссерами как Вуди Аллен, Брайан де Пальма, Джим Абрамс, Герберт Росс, снималась в фильмах «Деловая девушка» (1988), трилогии «Уж кто бы говорил», «Велика Афродита» (1995), «Мафия!» (1998), «В стране женщин» (2007), сериалах «Закон и порядок», «Числа» и других.

Farewell to the divine Olympia Dukakis. pic.twitter.com/Wsaw7rZjjY — Kevin Daly (@kevinddaly) May 1, 2021

Среди ее недавних проектов - телевизионный мини-сериал 2019 года «Сказки города» и предстоящий фильм «Не забыть».

У Дукакиса остались дети Кристина, Стефан и Питер; ее брат Аполлон Дукакис; и четверо внуков.

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