Знаменита голлівудська актриса Демі Мур вразила своїм виглядом в купальнику в компанії дорослих дочок

58-річна екс-дружина Брюса Вілліса вразила шанувальників по всьому світу, з'явившись в рекламній кампанії бренду купальників. Відповідні знімки з'явилися на сторінці бренду в Instagram, пише Politeka.net.

Крім самої Демі у фотосесії знялися її дочки: 32-річна Румер, 29-річна Скаут і 27-річна Таллула. Заради фотосесії сімейство приміряло різні моделі купальників, в яких вони всі вчотирьох позували на траві під відкритим небом, і не тільки.

Багатьох інтернет-користувачів вразили ці знімки адже на них жінки виглядають як сестри, а зовсім не як мама з доньками.

"Богині», «нереальні», «цей червоний колір виглядає чудово», «мої улюблені», «Сім'я красунь», «я в захваті від того, наскільки це красиво», «чудові дами", " Люблю красивих жінок. Правда не впевнений, хто з них Демі. Молодець, мамочка!", "Розкішні дами в червоному!", "Красиве сімейне фото", - пишуть люди в коментарях до знімків.

Нагадавши, знаменита красуня Демі Мур жахнула новим "перетягнутим" обличчям, як вона тепер виглядає.

Як повідомляла Politeka, роздягнена дочка Демі Мур і Брюса Вілліса виставила напоказ все, чим її нагородила природа.

Також Politeka писала, що вагітна Ратаковскі блиснула животом у приспущеній сорочці і перевершила Демі Мур.