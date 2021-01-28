58-летняя голливудская актриса Деми Мур напугала переменами внешности

Бывшую жена Брюса Уиллиса, мать троих взрослых дочерей, открыла показ коллекции Fendi весна-лето 2021.

Кинозвезда выглядела неузнаваемой, ужаснув фанатов своим изменившимся лицом. Предположили, что Деми перестаралась с пластикой или же ей сделали неудачный макияж.

Фотографии Деми Мур на показе облетели соцсети и СМИ по всему миру.

«Пластическая операция пошла не так», «Я убита горем. Не Деми Мур, не моя девочка», «Ее почти невозможно узнать», «Боже мой, кто это с ней сделал?! Что за доктор это сделал! Она была такая красивая девушка... Зачем?», «Неузнаваема», «Это не Деми Мур», «Боже мой. Швы все еще у нее на лице? Пластическая операция пошла не так», «Дорогая Деми, зачем ты такое сделала с собой», «Это меня очень огорчило», «Она что копирует Джокера?», «Это какой-то грим со спецэффектами для показа на подиуме? Я отказываюсь верить, что это ее настоящее лицо», - пишут ошеломленные пользователи Сети.

Demi Moore presents a creation of British designer Kim Jones for the Fendi's Spring-Summer 2021 collection during the Paris Haute Couture Fashion Week, in Paris, on January 27, 2021.



📸: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP via @GettyVIP #FashionWeek pic.twitter.com/MWy2P37YlQ — Edward (@EdwardWJSmith) January 27, 2021

Отметим, ранее Деми Мур уже неоднократно подозревали в злоупотреблении пластическими операциями. Так, по слухам, готовясь к съемкам фильма 2003-го года «Ангелы Чарли: Только вперед» Деми, вернувшаяся на экран после довольно длительного перерыва, потратила на пластику 250 тысяч долларов.

Demi Moore makes surprise runway appearance for Fendi at Paris Fashion Week https://t.co/F5cI3Gwhxl pic.twitter.com/M1oV2ihjbb — Page Six (@PageSix) January 27, 2021

Напомним, игривая Деми Роуз приоткрыла шелка, дав возможность подсмотреть.

А еще Politeka писала, что Деми Роуз устроила "ударный соблазн" в платье с декольте до пупка.

Также Politeka сообщала, что томная Деми Роуз в леопардовом боди с огромным декольте лишила мужчин покоя.