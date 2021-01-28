58-летняя голливудская актриса Деми Мур напугала переменами внешности
Бывшую жена Брюса Уиллиса, мать троих взрослых дочерей, открыла показ коллекции Fendi весна-лето 2021.
Кинозвезда выглядела неузнаваемой, ужаснув фанатов своим изменившимся лицом. Предположили, что Деми перестаралась с пластикой или же ей сделали неудачный макияж.
Фотографии Деми Мур на показе облетели соцсети и СМИ по всему миру.
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«Пластическая операция пошла не так», «Я убита горем. Не Деми Мур, не моя девочка», «Ее почти невозможно узнать», «Боже мой, кто это с ней сделал?! Что за доктор это сделал! Она была такая красивая девушка... Зачем?», «Неузнаваема», «Это не Деми Мур», «Боже мой. Швы все еще у нее на лице? Пластическая операция пошла не так», «Дорогая Деми, зачем ты такое сделала с собой», «Это меня очень огорчило», «Она что копирует Джокера?», «Это какой-то грим со спецэффектами для показа на подиуме? Я отказываюсь верить, что это ее настоящее лицо», - пишут ошеломленные пользователи Сети.
Отметим, ранее Деми Мур уже неоднократно подозревали в злоупотреблении пластическими операциями. Так, по слухам, готовясь к съемкам фильма 2003-го года «Ангелы Чарли: Только вперед» Деми, вернувшаяся на экран после довольно длительного перерыва, потратила на пластику 250 тысяч долларов.
Напомним, игривая Деми Роуз приоткрыла шелка, дав возможность подсмотреть.
А еще Politeka писала, что Деми Роуз устроила "ударный соблазн" в платье с декольте до пупка.
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