Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о готовности

На фото красотка позирует в шелковом халатике, который оставила немного приоткрытым. Девушка улыбалась, пока снимала сама себя немного сверху. Роуз дала возможность заглянуть в декольте и насладиться пышными "подружками". Волосы у Деми были собраны в хвост, а образ модель дополнила легким мейком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Готова начать музыкальный урок сегодня вечером", - написала звезда под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Роуз выбросила снимок в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Эти формы действительно очень большие; Мне кажется, это очень горячо; Ты похожа на фэнтези историю; Хорошо ок ты действительно невероятная женщина; Пышные; Вы расширяетесь по горизонтали, остаются только кривые линии; Танк .. невероятный напор; Безумно красиво; как трофей, сияющий так ярко и красиво».

Мы писали, что знаменитая модель Деми Роуз показала идеальную фигуру в соблазнительном наряде.

Так, ради жаркого фото Деми одела белый топ с длинными рукавами и открытой спиной, а также тесные брюки под латекс аппетитного карамельного оттенка.

Модель повернулась к камере в пол-оборота, будто нарочно дразня своими впечатляющими ягодицами, внушительный размер которых подчеркнул обтягивающий наряд.

Напомним, Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке

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