Известная модель Деми Роуз показала себя в эффектных образах

На фото красотка позировала в наряде с большим декольте, в котором можно легко увидеть пышный бюст девушки. Деми взялась рукой за волосы, придавая снимку еще большей пикантности, а второй рукой снимала себя на телефон. Роуз дополнила образ небольшим мейкапом и совсем не стеснялась показать себя, благодаря чему кадр получился манящим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





На втором фото девушка уже была мокрой и показалась в купальнике. Деми стояла на пляже и хвасталась пышным бюстом, который не смогла спрятать за веревочками бикини. Волосы у Роуз остались распущенными, а снимала модель себя сама, хвастаясь аппетитным телом максимально близко.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры Деми опубликовала в сторис, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Такие чудесные изгибы и красивое лицо; Чао Деми, как ты сегодня? Я надеюсь, что с тобой все в порядке; Оххх Богиня; Да, черт возьми, это удачный ракурс, леди, вы хороша; Неотразимый бикини;; Вау, детка !!! ; Мне нравится этот вид; Это идеальная женщина; Хорошая картинка; Удивительные чудеса природы!; Вкусность подана».

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