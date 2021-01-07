Британская модель Деми Роуз соблазнила видами в крохотном бикини

Красотка в самых головокружительных образах показывает свои пышные формы, пишет Politeka.net. В этот раз модель позировала на яхте, надев маленькое бикини.

Звезда стояла, демонстрируя свою эффектность во всей красе.

Деми надела крохотный лифчик персикового цвета в виде двух треугольных лоскутков ткани. Прозрачные лямки натянулись и будто впивались в кожу, придавая образу больше пикантности: "Это жара!".

Завораживали тонкая талия, плоский животик и округлые бедра, чуть выше последних натянулись прозрачные бретельки крохотных плавок.

Модель распустила длинные волнистые волосы и уложила их набок. Она смотрела в камеру и мило улыбалась.

Фото не собрало много лайков и комментариев открытом доступе.

Стоит отметить, что сейчас на красотку подписаны 15,6 миллиона пользователей сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз в ранние года пыталась стать стройнее. Звезда мучила себя диетами, но родители, побоявшись за дочь, отдали ее к психотерапевту.

Вследствие будущая модель полюбила свое тело и стала более откровенней. Красотка стала размещать свои жаркие фото в сети, а позже, в 2015 году, она переехала из Великобритании в США, где приняла участие в реалити-шоу "Taz’s Models".

Далее Деми стали приглашать на съемки в известные журналы, а спустя несколько лет модель признали самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Сейчас красотка рекламирует бикини и различные откровенные наряды.

Напомним, разгоряченная Деми Роуз в "невидимом" бикини остудила свой пыл на пляже

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