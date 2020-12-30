Звезда показала все, что требует внимания

Британская супермодель Деми Роуз показала идеальные формы во время купания

Известная красотка сейчас считается одной из самых эффектных моделей в интернете, пишет Politeka.net. Однако ранее звезда очень комплексовала из-за своей "пышной красоты".

К счастью, после работы над собой Деми смогла полюбить себя и демонстрирует свою фигуру без всяких стеснений.

Так, звезда опубликовала стори, в котором предстала в крохотном бикини. Последнее было с прозрачными вставками, что придавало образу еще большей пикантности.

Красивые бусинки на лифчике эффектно смотрелись на пышной груди.

Маленький сияющий поясок на талии подчеркнул ее стройность.

Красотка присела на берег в воду, в результате ее ударило волной, и прикрылись маленькие плавки на тонких лямках, а сама она была будто "влажная кошечка".

Фото получилось очень ярким и горячим. Фигура звезды, ее бюст и пышные бедра - просто завораживали.

Пост не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Деми Роуз сверкнула своим пышным совершенством в белом наряде, который выглядел на ней просто невообразимо.

Звезда сидела на пушистом коврике, выставив в камеру упругие ягодицы.

Стоит отметить, что недавно красотка стала автором линии одежды, которую демонстрирует на себе.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала, умостившись на диване и до предела распахнув халат. Благодаря этому поклонники могли рассмотреть кружевное белье красотки.

«Санта, в этом году я в хорошем списке», - коротко говорится в подписи.

За час пост собрал более 70 тысяч лайков.

Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".

Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз приковала взгляды к упругому "орешку" в леопардовом корсете