Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о Сафари

На фото Деми позировала в корсете с бахромой, а образ дополнила шляпкой. Красотка развернулась спиной и хвасталась упругими ягодицами, которые остались совсем открытыми. На втором кадре девушка развернулась передом и похвасталась пышным бюстом в невероятном декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ваш хост Safari", - написала звезда под фото.

"Это икона", - написала Рэтчфорд под фото.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Из журнала", "Твоя новая любимая девушка-сафари!", "Одержим тобой", "Это потрясающе", "Представьте себе выстрелы в спину", "Когда вы делаете", "Люблю эту картинку", "Абсолютно красиво", "Омг большая и горячая ты", "Выглядит так, будто вы хорошо проводите время, хорошо проводите время", "Я готов к тебе, Роуз", "Э-э, детка, я люблю твой путь".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, похвалилась роскошным бюстом в кофте без бретелек.

Сначала Деми отправилась на сафари и поделилась кадрами из машины, а в этот раз поделилась видом на яркие пейзажи за своим окном и засветила при этом бюст, который было трудно спрятать из-за кофточки без бретелек. Впрочем, саму звезду это похоже не смутило.

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