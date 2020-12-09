Известная модель Деми Роуз показала себя в очень соблазнительном образе

На фото Деми позирует в штанах и топе. Красотка собрала волосы в хвостик, а для кадра развернулась спиной. Девушка похвасталась упругим "орешком", который так и выпирал из наряда. На втором фото Роуз уже показывала себя в боди с большим декольте и очках. Бюст прямо выпирал из узенькой ткани, но красотку это совсем не смущало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Добро пожаловать в семью", "Ура, мы так гордимся", "Хотела бы я иметь любимого человека", "Поздравляю, Королева", "вкусно .. эффектно .... как всегда ... ...", "Ты выглядишь так потрясающе", "круто и красиво", "Принцесса из Диснея", "Черная королева", "Богиня любви", "Ты меня вдохновляешь всем до единого", "Одна из миллионов, красивая девушка-бомба", "Очень красиво и стильно".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала новый образ в милом купальнике с сердечками.

Так как модель рекламирует белье и бикини, она публикует довольно много кадров в одном стиле, но это не мешает поклонникам восхищаться и нахваливать Роуз, а также ее фигуру. Обладая шестым размером бюста, Деми в основном показывает его на селфи.

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