Известная модель Деми Роуз кружит голову своими шикарными формами

Красотка завоевала огромную популярность в сети, пишет Politeka.net. Звезда долгое время пыталась сбросить вес и стать более стройной, но позже приняла свою тело, таким как оно есть.

После большой работы над собой она стала активно сниматься. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 15,3 млн пользователей сети.

Кроме того, что красотка занимается рекламой вещей, с недавних пор она выпустила собственную линию одежды. На одних из последних фото красотка продемонстрировала модели своих продуктов на себе.

Звезда надела черное обтягивающее боди на замочке. Она игриво расстегнула молнию и похвасталась пышной грудью, которой явно было тесно под таким нарядом.

Вырезы в районе бедер оголили округлые бедра и упругие ягодицы, которые привлекали к себе внимание не меньше, чем груди.

Звезда распустила волосы и закинула их набок, пристально смотрев в камеру.

"Если вы еще этого не сделали, посмотрите мою коллекцию с... 💖" - написано в посте.

За 13 часов публикация собрала более 300 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону звезды массу приятных сообщений, посвященных ее фигуре и внешности в целом.

"О, да! Ты такая красивая", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Деми Роуз позировала в черном топике и юбке. Красотка потянула за веревочку нижней части наряда, делая кадр более пикантным. Волосы у звезды были распущенными, за которые Роуз взялась одной рукой. Девушка не стеснялась показать свою фигуру и пышные формы, поэтому образ вышел довольно соблазнительным.

Напомним, сочная Деми Роуз выгнула спинку и дала полюбоваться своими "персиками" на пляже

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