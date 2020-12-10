Известная модель Деми Роуз показала себя и заинтриговала фанатов

На фото Деми позирует в черном топике и юбке. Красотка потянула за веревочку нижней части наряда, делая кадр более пикантным. Волосы у звезды были распущенными, за которые Роуз взялась одной рукой. Девушка не стеснялась показать свою фигуру и пышные формы, поэтому образ вышел довольно соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Завтра что-то интересное упадет", - написала Роуз под фото.

Фанаты поставили более 260 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, блондиночка", "Что-то приближается", "хорошего вторника, мой друг", "Ребята, готова к экспериментам", "Я знаю, ты жеребец", "Прекрасная моя королева", "Привет красивая кукла", "Лучшие песочные часы в мире", "Выглядит очень хорошо в этом", "Ух ты, выглядишь так великолепно", "Да, детка, ты меня очаровываешь", "Совершенно потрясающе! Красота во всем этом великолепные шедевры!".

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Красотка позировала в топике, который еле удерживал бюст своей тонкой тканью. Модель показала прелести во всей красе, наведя камеру сверху - это страсть, как хорошо. Украшение спустилось по груди, придавая к ней еще большего акцента.

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