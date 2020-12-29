Известная модель Деми Роуз показала себя в эффектном наряде, радуя фанатов

На фото Деми позировала в купальнике, который практически не смог закрыть пятую точку. Для эффектности снимка девушка развернулась спиной, показывая "орешек" во всей красе. Волосы собрала в косу. Кадр получился очень соблазнительным и горячим, ведь Роуз совсем не стеснялась показать самые пикантные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Опубликуй фото", - начала фразу девушка.

"Где ты врасплох", - предложил фанат.

На эту фразу красотка и выбросила снимок пятой точки в сторис Инстаграм. Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь таких функций в "историях" нет, но так и хочется добавить: "Укротить неуловимую, невозможно забыть".

Мы сообщали, что британская супермодель Деми Роуз показала свои достоинства в красивом обтягивающем платье.

Деми сидела на пушистом коврике, выставив в камеру упругие ягодицы.

Звезда смотрела в камеру, а ее волосы легли аккуратной волной на плечо.

Стоит отметить, что недавно красотка стала автором линии одежды, которую демонстрирует на себе. Указанное платье было именно таким.

Напомним, Деми Роуз нарушила рамки дозволенного, выпятив бюст в мини-топе

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