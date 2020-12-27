Британская супермодель Деми Роуз подразнила поклонников, показавшись в расстегнутом до предела комбинезоне

Соответствующий снимок знаменитость разместила у себя в Instagram, рассказывает Politeka.

«Выбирайте свой любимый ракурс…1,2,3? Платье из моей новой коллекции…» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных снимках Деми Роуз позирует в облегающем наряде, демонстрируя внушительную фигуру во всей красе.

«О боже, принцесса, слов не подобрать», «выглядишь очень мило», «безупречные формы», «формы просто космос», «лучшая малышка», «ты меня с ума сведешь», «Деми, выходи за меня», «вау, очень круто!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвасталась яркими кадрами

Кроме того, в сети существует множество фанатских снимков девушки. На одной из них появились новые кадры жаркой красотки.

Деми выбрала оригинальное сияющее платье ассиметрического кроя, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет ассиметричный крой, по сторонам его украшают объемные камни, а в середине пришита полупрозрачная вставка з сетки.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.