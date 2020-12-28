Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", устроила чувственную фотосъемку в черно-белом стиле

Долгое время в подростковом возрасте Деми скрывала свою фигуру под мешковатой одеждой и старалась вести строгую диету, чтобы сбросить лишний вес. Однако после проблем со здоровьем поняла, что зря комплексовала и ей следовало полюбить себя и свой вид.

После этого девушка отбросила все комплексы и даже смогла стать успешной моделью с пышными формами. Деми не морит себя голодом и отказывается от диет. Как видно на фото в черно-белой обработке, перед камерами Роуз чувствует себя уверенно. А пышные формы выглядят соблазнительно в любой одежде.

Даже фотосессия белья превращается в настоящее искусство, вот что пишут под фото Роуз, одетой лишь в черное белье и коротенькую кофточку с глубоким декольте:

«Улыбайтесь при каждой возможности; Это прямо безумие!!; Хорошая картинка😚; супер красивая женщина; Очень красиво; Просто красиво 😍; Мне нравится эта картинка 💕 💕 💕; Женщины думают, что им нужно показать свое тело, я этого не понимаю; Вы просто сделали мой день, тут такие формы выпирают, шарики вот-вот полпну; еще бы немного и увидели мир эти формы🌷 ♥ ️😍».

Ранее мы писали, что модель порадовала вечерним образом в необычной майке и черных брюках. Девушка решила надеть кофточку, которая не только не скрыла ее фигуру, но еще и подчеркнула довольно пышный бюст. Деми выставила его напоказ благодаря глубокому декольте и множеству маленьких ремешков под грудью.

При этом Роуз не стала делать броский макияж и выбирать множество аксессуаров, в этот раз акцент был сделан именно на черном костюме, который показал «лучшие» стороны девушки без прикрас.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике