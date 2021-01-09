Красотка показала себя всю, как есть

Британская модель Деми Роуз впечатлила своей красотой в короткой футболке

Известная пышногрудая модель будоражит фантазии поклонников, пишет Politeka.net. Красотке пришлось поработать над собой, чтобы воспринимать свое тело таким, какое оно есть.

Известно, что Деми в подростковом возрасте изнуряла себя диетами, но приемы у психотерапевта помогли полюбить себя.

Сейчас на модель подписаны 15,6 миллиона пользователей сети, которые восхищаются ее шикарной фигурой.

На одном из последних фото раскрепощенная модель блеснула фигурой в футболке-топе. Длина одежды была "на грани". Звезда приподняла руки и сверкнула пышной грудью, едва ли не показав самое интимное.

Плоский животик с тонкой талией создавали эффектный изгиб вместе с пышными бедрами.

Роуз натянула повыше маленькие трусики, которые в результате оголили упругие ягодицы.

Стройные и подкаченные ножки также приманивали взор.

Красотка сделала легкий макияж с акцентом на пышные ресницы. Она заплела косички, чтобы придать образу игривости и убрать локоны от лица.

"Если бы вы могли путешествовать в любую точку мира прямо сейчас, куда бы вы поехали? 🖤", - поинтересовалась звезда.

Пользователи сети отвечали на вопрос известной красотки, а также завалили ее комплиментами. Фигура звезды их впечатляла.

"О, да! Моя королева", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Деми Роуз надела крохотный лифчик персикового цвета в виде двух треугольных лоскутков ткани. Прозрачные лямки натянулись и будто впивались в кожу, придавая образу больше пикантности.

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