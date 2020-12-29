Британская супермодель Деми Роуз показала свои достоинства в красивом обтягивающем платье

Звезда надела белоснежное платье с глубоким декольте, пишет Politeka.net. Модель сверкнула своим пышным совершенством в белом наряде, который выглядел на ней просто невообразимо.

Деми сидела на пушистом коврике, выставив в камеру упругие ягодицы.

Звезда смотрела в камеру, а ее волосы легли аккуратной волной на плечо.

Стоит отметить, что недавно красотка стала автором линии одежды, которую демонстрирует на себе. Указанное платье было именно таким.

Модель сверкнула в непристойном декольте своими формами, которыми стоит только гордиться.

Звезда слегка выгнулась, чтобы показать, как из-под короткого платьишка выставилась упругая пята точка: "Ух, как эффектно!".

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Пользователи, возможно, написали отзывы об увиденном в директ.

Ранее мы писали, что Деми Роуз выбрала оригинальное сияющее платье ассиметрического кроя, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет ассиметричный крой, по сторонам его украшают объемные камни, а в середине пришита полупрозрачная вставка з сетки.

Необычный наряд модель дополнила стильной маскарадной маской с перьями.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз похвалилась роскошными достоинствами шестого размера в черном лифе на тонких лямках. Волосы девушка завязала в низкий хвост, а акцент сделала на массивных золотых серьгах-кольцах с камнями.

Звезда получила много приятных сообщений в свою сторону, ведь ее красота этого достойна.

Напомним, раскованная Деми Роуз в расстегнутом платье забыла прикрыть бюст: "Сладкие вишни".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз впечатлила роскошными "дынями" в лифчике с прозрачными лямками: "Утренняя звезда".

Также Politeka писала, что разгоряченная Деми Роуз приковала взгляды к упругому "орешку" в леопардовом корсете