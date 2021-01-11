Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила необычное платье с глубоким декольте

Девушка с пышными формами привыкла ко вниманию в социальной сети Инстаграм. Поэтому Деми старается делиться новыми фото как можно чаще, чтобы привлекать внимание и удивлять образами. Так как модель рекламирует белье и купальники, то чаще всего ее одежда довольно откровенного характера.

Так, на фан-аккаунте в Инстаграм было представлено фото, на котором Деми позировала в платье с открытым декольте до пупка. Сам наряд был сделан из блестящей ткани и совсем не скрывал достоинства Роуз.

При этом вырез на бедре придал «луку» Деми еще большей пикантности, а легкий макияж идеально завершил его, благодаря чему звезда получила множество хвалебных слов в свой адрес:

«🌹😘🔥Какая красивая женщина, на которую я мог бы смотреть вечно; Впечатляющий размер; Вкуснятина .... ♥ ️; Красота; 😍 Я влюблен 😍; Горячая, дама, вы полегче на пляже💚; Деми, привлекательное фото! Поцелуй поцелуй; Деми Роуз хорошенькая, и я так люблю тебя; Ты выглядишь так очаровательно; Красота и ум в одном лице - идеальный подарок 😍😘; Насколько ты красивая и приятно розовая твоя кожа; Такой гламурный и потрясающий человек 💕✨».

Знаменитость привыкла к комплиментам за годы работы над своими имиджем, поэтому нескромно заявляет: она выглядит лучше, чем многие другие модели. Деми также подчеркивает, что ей не нужны диеты для уверенности в себе и она больше не хочет ограничивать свой режим питания.

В черном купальнике с кружевными вставками девушка выглядела весьма привлекательно, а ее распущенные локоны удачно завершили пляжный образ без дополнительных деталей.

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