Знаменитая голливудская актриса Деми Мур впечатлила своим видом в купальнике в компании взрослых дочерей
58-летняя экс-жена Брюса Уиллиса впечатлила поклонников по всему миру, появившись в рекламной кампании бренда купальников. Соответствующие снимки появились на странице бренда в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Помимо самой Деми в фотосессии снялись ее дочери: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула. Ради фотосессии семейство примерило разные модели купальников, в которых они все вчетвером позировали на траве под открытым небом, и не только.
Многих интернет-пользователей впечатлили эти снимки ведь на них женщины выглядят как сестры, а вовсе не как мама с дочками.
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«Богини», «Нереальные», «Этот красный цвет выглядит восхитительно», «Мои любимые», «Семья красоток», «Я в восторге от того, насколько это красиво», «Восхитительные дамы», «Люблю красивых женщин. Правда не уверен, кто из них Деми. Молодец, мамочка!», «Роскошные дамы в красном!», «Красивое семейное фото», - пишут люди в комментариях к снимкам.
Напомним, знаменитая красотка Деми Мур ужаснула новым "перетянутым" лицом, как она теперь выглядит.
Как сообщала Politeka, раздетая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выставила напоказ все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что беременная Ратаковски сверкнула животом в приспущенной рубашке и превзошла Деми Мур.