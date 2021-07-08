Екс-тренер збірної України не проти тренувати російських футболістів
"Це було б для мене великою честю очолити збірну Росії! У Росії великий потенціал, з таким проектом дуже легко домогтися результату. У "Динамо" Київ ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні", - зазначив тренер у коментарі "Спорт Експрес".
Варто відзначити, що збірна РФ з футболу зайняла у своїй групі на Євро останнє місце.
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Росіяни поступилися бельгійцям з розгромним рахунком 0:3, і з мінімальним рахунком, 1: 0, обіграли збірну Фінляндії.
В останньому матчі групового етапу підопічні Черчесова зазнала великої поразки від Данії 1: 4 і покинули турнір.
Нагадаємо, зірка російського ТБ не зміг стримати слів через гру збірної на Євро 2020.
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