Фахівець також працював у київському " Динамо"

Екс-тренер збірної України не проти тренувати російських футболістів

61-річний Рауль Ріанчо протягом двох років був помічником Сергія Реброва у київському Динамо, а потім два роки працював у тренерському штабі національної команди України. Після провального виступу збірної РФ на Євро-2020 почалися розмови про відставку Станіслава Черчесова. Іспанський фахівець упевнений, що у росіян є великий потенціал, порівнянний з футболістами київського "Динамо" у 2014-2016 роках.

"Це було б для мене великою честю очолити збірну Росії! У Росії великий потенціал, з таким проектом дуже легко домогтися результату. У "Динамо" Київ ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні", - зазначив тренер у коментарі "Спорт Експрес".

Варто відзначити, що збірна РФ з футболу зайняла у своїй групі на Євро останнє місце.

Росіяни поступилися бельгійцям з розгромним рахунком 0:3, і з мінімальним рахунком, 1: 0, обіграли збірну Фінляндії.

В останньому матчі групового етапу підопічні Черчесова зазнала великої поразки від Данії 1: 4 і покинули турнір.

Нагадаємо, зірка російського ТБ не зміг стримати слів через гру збірної на Євро 2020.

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