Экс-тренер сборной Украины не против тренировать российских футболистов

61-летний Рауль Рианчо на протяжении двух лет был помощником Сергея Реброва в киевском Динамо, а затем два года работал в тренерском штабе национальной команды Украины. После провального выступления сборной РФ на Евро-2020 начались разговоры об отставке Станислава Черчесова. Испанский специалист уверен, что у россиян есть большой потенциал, сравнимый с футболистами киевского "Динамо" в 2014-2016 годах.

"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны", - отметил тренер в комментарии "Спорт экспресс".



Стоит отметить, что сборная РФ по футболу заняла в своей группе на Евро последнее место.

Россияне уступили бельгийцам с разгромным счётом 0:3, и с минимальным счётом, 1:0, обыграли сборную Финляндии.

В последнем матче группового этапа подопечные Черчесова потерпела крупное поражение от Дании 1:4 и покинули турнир.

Напомним, звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной на Евро 2020.

Как сообщала Politeka, фото формы сборной Украины на Евро-2020 слили в сеть: представят через несколько дней

Также Politeka писала, что у футболиста остановилось сердце прямо во время матча, история всколыхнула мир.





