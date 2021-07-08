Экс-тренер сборной Украины не против тренировать российских футболистов
"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У России большой потенциал, с таким проектом очень легко добиться результата. В «Динамо» Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны", - отметил тренер в комментарии "Спорт экспресс".
Стоит отметить, что сборная РФ по футболу заняла в своей группе на Евро последнее место.
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Россияне уступили бельгийцам с разгромным счётом 0:3, и с минимальным счётом, 1:0, обыграли сборную Финляндии.
В последнем матче группового этапа подопечные Черчесова потерпела крупное поражение от Дании 1:4 и покинули турнир.
Напомним, звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной на Евро 2020.
Как сообщала Politeka, фото формы сборной Украины на Евро-2020 слили в сеть: представят через несколько дней
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