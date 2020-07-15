Фотографии формы сборной Украины на Евро-2020 показали в сети
Официальное представление новой экипировки состоится через несколько дней, но появилась возможность увидеть ее раньше, передает sport.ua.
Напомним, команда Андрея Шевченко финишировала первой в своей отборочной группе и напрямую квалифицировалась на чемпионат Европы.
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
Украинцы массово потеряют льготы и субсидии, появился документ: что грозит пенсиям
Аллу Пугачеву задержали в Москве по нашумевшему делу: "увели под руки", кадры
Счастливая Вера Брежнева впервые показала их с Меладзе малыша: "Ух ты, с пополнением!"
Ранее мы писали, что Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти.
Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.
Ворскла шокируеще открыла счет на 11-й минуте матча. Кане подал угловой, Миколенко промахнулся грудью мимо мяча и Степанюк коленом внес круглого в сетку – 0:1.
Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена головой скинул на Беньямина, который мгновенно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.
Обе команды имели еще моменты. Вербич даже забил, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот посчитав, что словенский футболист находился в офсайде.
В конце концов, судьба победителя решалась лишь в серии пенальти. Динамовцы били точнее – 8:7. В составе киевлян не забил Миколенко, а у Ворсклы – Сапай и Баенко.
Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.
Как сообщала Politeka, экс-звезда Динамо может вернуться в Киев: что известно о вероятном трансфере.
Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.