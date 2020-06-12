Польский нападающий итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик может оформить свое возвращения в киевское "Динамо".

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на портал Betnews365.com.

Источники заявляют, что столичная команда уже сделала поляку предложение. В трансфере 29-летнего форварда заинтересован лично главный тренер Алексей Михайличенко. Трансфер Теодорчика оценивается специалистами в 1,7 миллиона евро.

Отметим, что Теодорчик уже играл за "Динамо" в 2014-2017 годах. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 42 матчах. С киевским клубом поляк дважды становился чемпионом Украины, а тренером на тот момент был Сергей Ребров.

После этого форвард перешел в бельгийский "Андерлехт", где провел два результативных сезона, после чего в 2018 году перешел в "Удинезе". В нынешнем сезоне на его счету 1 ассист в 9 матчах за итальянский клуб.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на замену Алексею Михайлеченко на посту главного тренера Динамо, является российский специалист Юрий Семин.

Источники в России отметили, что все разногласия и недоразумения между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые были между ними, когда теперь в прошлом.

Также мы писали, что Донецкий "Шахтер" уверенно победил киевское "Динамо" на НСК Олимпийский в 24 туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге Украины.

Зрелищный поединок завершился со счетом 3:1. "Шахтер" добывает волевую победу и отрывается от преследователей на 16 очков. Киевляне остаются на 4 месте.

Отметим, из-за карантина стало невозможным присутствие болельщиков на трибунах, матч можно было посмотреть только в онлайн-трансляции.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.