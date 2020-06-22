Украинский футболист "Динамо" Брест Артем Милевский отметился забитым голом

На 29-й минуте игры против "Городеи", проигрывая 0:1, экс-нападающий сборной Украины откликнулся на передачу с фланга и головой затолкал мяч в ворота, пишет Обозреватель.

Встреча завершилось победой хозяев со счетом 3:1.

В основе "Динамо" Брест кроме Милевского вышли украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Голы: Милевский, 29, Лаптев, 66, Гордейчук, 71 - Архипов, 28

Динамо: Игнатович — Печенин, Павловец, Хачериди, Веретило — Нойок, Кисляк — Гордейчук (Садовский, 90+1), Милевский (Юзепчук, 77), Быков — Лаптев (Витус, 86)

Недавно мы писали, что польский нападающий итальянского "Удинезе" Лукаш Теодорчик может оформить свое возвращения в киевское "Динамо".

Источники заявляют, что столичная команда уже сделала поляку предложение. В трансфере 29-летнего форварда заинтересован лично главный тренер Алексей Михайличенко. Трансфер Теодорчика оценивается специалистами в 1,7 миллиона евро.

Отметим, что Теодорчик уже играл за "Динамо" в 2014-2017 годах. На его счету 16 голов и 2 результативные передачи в 42 матчах. С киевским клубом поляк дважды становился чемпионом Украины, а тренером на тот момент был Сергей Ребров.

Напомним, ранее в Украине заговорили об объединении с Польшей: "будут большие перспективы".

Как сообщала Politeka, экс-звезда Динамо может вернуться в Киев: что известно о вероятном трансфере.

Также Politeka писала о том, что один из лидеров УПЛ может прекратить свое существование: есть только один вариант спасения.