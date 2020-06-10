Владелец лидера Первой лиги львовского "Руха" Григорий Козловский предложил интересную идею объединения футбольных чемпионатов Украины и Польши.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на интервью’ю Козловского официальном YouTube-канала клуба.

"Делается Экстралига или Премьер-Экстралига, где играют по десять украинских и польских команд. В Первой лиге одна зона чисто украинская, вторая - чисто польская. Представляете потенциал от Черного моря до Балтийского? Было бы круто. Думаю, тогда бы наша объединенная лига стоила бы каких-то нереальных денег. Сейчас 52 миллиона за пул телетрансляций получают в Польше. А представьте, если этот пул объединить с Украиной? Хочется думать, развивать", - заявил Козловский.

Отметим, что президент "Руха" также не видит проблемы в том, что некоторые участники чемпионата могут предложить объединение с Россией.

"Те, кто захочет играть с русскими, то "чемодан-вокзал-Россия" мы им точно организуем в Львове. Думаю, с этим проблем точно не будет. Они тогда боялись объединяться, а сейчас с оккупантами точно никто ничего общего иметь не захочет", - саркастически высказался бизнесмен.

Ранее сообщалось, что главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко украинцы раскритиковали.

Так, спортивный журналист и главный редактор официального сайта киевского Динамо Кирилл Крыжановский опубликовал пост в Facebook.

"Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, к сожалению, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужны...

Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне...", - написал Крыжановский.

Пользователи и подписчики поддержали слова журналиста в комментариях:

"Стандартное поведение для публичной персоны", "Шевченко и Кличко волнует убит американским копом чернокожий американец, но не волнует изнасилована полицией девушка в украинском Кагарлыке", "Игрок норм, человек ги*но..", " Просто Кагарлык и Переяслав....ееее...по-лондонски плохо произносятся,...ээээээ!Другое дело Миннесота...ееее!", "ну дети его в Украине не жить, так какая ему разница кто тут кого убивает..." - пишут фоловери.

Напомним, ранее Кукушка одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля едва не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что разъяренные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.