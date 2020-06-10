Один из лидеров УПЛ луганская "Заря" может прекратить свое существование, если не сможет квалифицироваться в групповой этап розыгрыша Лиги Европы 2020-2021.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Tribuna.com.

Источники издания уточняют, что владелец "Зари" Евгений Геллер не финансирует команду с 2014 года, а сам клуб функционирует только за счет продажи игроков, а также за финансовые выплаты заработанные на евроарене.

Попадание в групповой этап Лиги Европы принесет "Зари" деньги для дальнейшей жизни клуба.

Также отмечается, что на данный момент у "Зари" есть задолженность по зарплатам перед игроками. Недавно клуб получил выплату от бразильского Крузейро, вследствие чего рассчитался с футболистами за февраль и март.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на замену Алексею Михайлеченку на посту главного тренера Динамо, является российский специалист Юрий Семин.

Об этом передает Politeka.net с ссылкой на ресурс Dynamo.kiev.ua, которое в свою очередь ссылается на собственные источники в Москве.

Источники в России отметили, что все разногласия и недоразумения между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые были между ними когда теперь в прошлом.

Отметим, что если Семин таки возглавит столичный клуб, то это будет уже его третий приход в Динамо. Ранее он уже тренува киевский гранд в 2007-2009 годах и 2010-2012 годах соответственно.

Также мы писали, что донецкий "Шахтер" уверенно победил киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" в 24 туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге Украины.

Зрелищный поединок завершился со счетом 3:1. "Шахтер" добывает волевую победу и отрывается от преследователей на 16 очков. Киевляне остаются на 4 месте.

Напомним, ранее Кукушка одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

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