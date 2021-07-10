Україну накрию магнітні бурі в найближчі тижні
Як передає Politeka.net, несприятливі дати назвали у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
Згідно з даними сервісу, найближча активність на сонці приходить вже в суботу, 10 липня.
Також українців потурбують магнітні бурі 12, 18 і 19 червня, але їх активності трохи не дотягує до рівня G1.
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Варто відзначити, що навіть здорові люди можуть випробувати деяке нездужання і втому в цей час.
Щоб знизити можливі ризики і нездужання, людям з хронічними хворобами серця необхідно тримати під рукою ліки.
Медики кажуть, що негативно впливати бурі можуть на літніх людей - під ударом гіпертоніки і гіпотоніки.
Нагадавши, магнітні бурі накриють українців, названі небезпечні дати: коли готуватися.
Як повідомляла Politeka, потужні магнітні бурі "вдарять" по українцях, відомі небезпечні дати.
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