Даты сильных магнитных бурь в мае

В субботу, 15 мая, геомагнитная обстановка начнет набирать обороты и многие люди уже в этот день почувствуют ухудшение самочувствия.

Своего пика магнитная буря достигнет в воскресенье, 16 мая. Ученые присвоили этому всплеску уровень G1, а это значит, что колебания могут повлиять не только на людей на планете, но и на технику.

На спад магнитная буря пойдет только в понедельник, 17 мая. Этот день тоже может стать довольно напряженным в плане здоровья.

Следующим опасным днем станет четверг, 20 мая. Колебания будут небольшими, но достаточными, чтобы вызвать ухудшение самочувствия.

В такие дни лучше отказаться от тяжелой пищи, а супчики и легкие салаты станут лучшими друзьями. Также, занятия спортом лучше заменить на йогу или пешие прогулки. Добавьте в свой рацион больше воды и чая.

Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру. О здоровом сне забывать не стоит.