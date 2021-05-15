Земле угрожает затяжная магнитная буря - ухудшение самочувствия и плохое настроение. Как можно пережить бури без последствий
Как сообщают в SWPC, планетарный индекс, по прогнозам NASA, достигнет отметки 30. При этом стоит учитывать, что норма составляет 5.
Даты сильных магнитных бурь в мае
В субботу, 15 мая, геомагнитная обстановка начнет набирать обороты и многие люди уже в этот день почувствуют ухудшение самочувствия.
Своего пика магнитная буря достигнет в воскресенье, 16 мая. Ученые присвоили этому всплеску уровень G1, а это значит, что колебания могут повлиять не только на людей на планете, но и на технику.
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На спад магнитная буря пойдет только в понедельник, 17 мая. Этот день тоже может стать довольно напряженным в плане здоровья.
Следующим опасным днем станет четверг, 20 мая. Колебания будут небольшими, но достаточными, чтобы вызвать ухудшение самочувствия.
В такие дни лучше отказаться от тяжелой пищи, а супчики и легкие салаты станут лучшими друзьями. Также, занятия спортом лучше заменить на йогу или пешие прогулки. Добавьте в свой рацион больше воды и чая.
Чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте квартиру. О здоровом сне забывать не стоит.
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