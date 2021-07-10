Украину накрою магнитные бури в ближайшие недели
Как передает Politeka.net, неблагоприятные даты назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
Согласно данным сервиса, ближайшая активность на солнце приходит уже в субботу, 10 июля.
Также украинцев побеспокоят магнитные бури 12, 18 и 19 июня, но их активности немного не дотягивает до уровня G1.
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Стоит отметить, что даже здоровые люди могут испытать некоторое недомогание и усталость в это время.
Чтобы снизить возможные риски и недомогания, людям с хроническими болезнями сердца необходимо держать под рукой лекарства.
Медики говорят, что негативно влиять бури могут на пожилых людей - под ударом гипертоники и гипотоники.
Напомним, магнитные бури накроют украинцев, названы опасные даты: когда готовиться.
Как сообщала Politeka, мощные магнитные бури "ударят" по украинцам, известны опасные даты.
Также Politeka писала, на Землю надвигаются мощные магнитные бури: названа дата самого сильного "удара".