Машина загорітися прямо на ходу, коли артист з сином були в салоні

Як повідомляє Politeka.net, колишній лідер культової групи Modern Talking Томас Андерс разом з 18-річним сином Олександром дивом залишилися живі під час аварійної ситуації на дорозі. Машина, в якій вони їхали загорілася прямо на ходу і їм довелося швидко з неї вибиратися, коли всі прилади і педалі перестали працювати. Про це повідомляє німецька газета Express.

Інцидент стався під час відпочинку Андерса на Ібіці, де у нього є власний особняк. До Виконавця в гості приїхав син і вони вирішили помандрувати разом на автомобілі-позашляховику Land Rover. Під час руху з-під капота несподівано почав валити густий дим, а в салоні відчувся різкий запах гару. "Після цього тут же відмовила педаль газу і нічого не працювало", - поділився Томас зі своїми передплатниками в Instagram. Він також додав, що їм з сином довелося екстрено покинути машину, щоб врятуватися – вони розстебнули ремені і вистрибнули з авто. А через кілька секунд позашляховик загорівся.

"Навіть через тиждень шок не пройшов до кінця. Але головне те, що ми не постраждали, все ок", — розповів Андерс в соцмережі.

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