Машина загорелась прямо на ходу, когда артист с сыном были в салоне

Как сообщает Politeka.net, бывший лидер культовой группы Modern Talking Томас Андерс вместе с 18-летним сыном Александром чудом остались живы во время аварийной ситуации на дороге. Машина, в которой они ехали загорелась прямо на ходу и им пришлось быстро из нее выбираться, когда все приборы и педали перестали работать. Об этом сообщает немецкая газета Express.

Инцидент произошел во время отдыха Андерса на Ибице, где у него есть собственный особняк. К исполнителю в гости приехал сын и они решили попутешествовать вместе на автомобиле – внедорожнике Land Rover. Во время движения из-под капота неожиданно начал валить густой дым, а в салоне почувствовался резкий запах гари. "После этого тут же отказала педаль газа и ничего не работало", - поделился Томас со своими подписчиками в Instagram. Он также добавил, что им с сыном пришлось экстренно покинуть машину, чтобы спастись – они расстегнули ремни и выпрыгнули из авто. А через несколько секунд внедорожник загорелся.

"Даже спустя неделю шок не прошел до конца. Но главное то, что мы не пострадали, все ок", — рассказал Андерс в соцсети.

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