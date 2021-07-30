Украинский и крымскотатарский режиссер Ахтем Сеитаблаев, снявший "Киборгов", переживает тяжелые времена
В оккупированном Крыму в возрасте 83 лет скончалась мама артиста - Суби ханум Налбандова. Ахтем трогательно попрощался с ней у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
"Мама... нет сил сказать прощай, до встречи... люблю, люблю, люблю", - режиссер опубликовал фото, на котором позировал вместе с родительницей на берегу моря.
Одним из первых свои соболезнования Ахтему выразил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, пережив депортацию из Крыма в 1944 году и вернувшись на родину только в 1990-м, Суби успела многое сделать для своей культуры. Она была писательницей и педагогом, также пробовала свои силы в актерстве и на сцене. Целые поколения детей выросли на ее сказках: в 1992 году Суби стала автором и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской программы. Примечательно, что она все делала сама, и шила костюмы, и придумывала истории, и "руководила" куклами, а также занималась озвучкой и подготовкой детей к эфиру.
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Украинцы присоединились к соболезнованиям в комментариях:
"Искренние соболезнования, дорогой друг🙏... Знаю, как это больно и важко🙏... Сил и терпения🙏✊! Вечная память и Царство Небесное🙏"
"Как же вы похожи! Сочувствую))) Знай, мама отдыхает от всех забот... плачу вместе с тобой!"
"Ахтем, соболезную! Какое светлое у нее лицо!"
"Ахтем, брат... сердце сжалось... смотрю на фото и плачу... МАМА... святое!!! Мои соболезнования и объятия. Светлая память!"
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