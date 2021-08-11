Скандал зі звинуваченнями в домаганнях зірки фільму «В бій ідуть одні "старики"" і викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка сколихнув українців

Раніше в мережі з'явилася інформація, що протягом 20 років Талашко здійснював домагання по відношенню до студенток. У Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що стурбовані такими заявами, і проведуть службове розслідування.

Сам Талашко всі звинувачення спростовує.

Широко обговорює ситуацію і громадськість. При цьому думки українців розділилися.

"Не знаючи ситуації, не варто обговорювати людину і кидати в нього тапками", "нехай несе відповідальність за законом і виплачує відшкодування за моральний травми дівчатам! За ґрати старого!""А чому тільки зараз захотілося справедливості? Дивно якось", "Дівчата, стежте за своєю поведінкою", "а по-моєму, вирішили просто очорнити хорошу людину, ось і все", "ось це реклама для актора", "Знаю Володимира особисто, сусіди. Більш чудової людини, я не зустрічала. Завжди допомагає! Впевнена, що це брудний наклеп на людину–легенду", - пишуть в мережі.

Додамо, що в університеті імені Карпенка-Карого з 1 вересня запрацює робоча група, склад якої увійшли всі проректори, завідувачі кафедр і наші юристи, а також студентська громада і представники студентського самоврядування.

"Університет проти будь-яких проявів харассмента, домагань і насильства як з боку студентів, так і з боку викладачів. Ми зацікавлені у встановленні істини, ми будемо взаємодіяти з Мінкультом", - заявила виконуюча обов'язки ректора КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого Галина миленька, передає "Цензор.нет".

Також вона додала, що на час, поки робоча група буде розбиратися з ситуацією Талашко відсторонять від роботи.

"Ми сподіваємося, що розслідування буде проходити в стислі терміни, адже Талашко набрав перший курс. Поки його є ким замінити. Скільки ми будемо з'ясовувати причини, я точно не можу сказати. Тут слово певних осіб проти слова Талашко. Вчора ми з ним зв'язалися і він категорично спростовує всі звинувачення, викладені в повідомленнях в соцмережі", - говорить вона.

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