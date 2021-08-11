Скандал с обвинениями в домогательствах звезды фильма «В бой идут одни «старики»» и преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко всколыхнул украинцев

Ранее в Сети появилась информация, что на протяжении 20 лет Талашко совершал домогательства по отношению к студенткам. В Министерстве культуры и информационной политики заявили, что обеспокоены такими заявлениями, и проведут служебное расследование.

Сам Талашко все обвинения опровергает.

Широко обсуждает ситуацию и общественность. При этом мнения украинцев разделились.

«Не зная ситуации, не стоит обсуждать человека и бросать в него тапками», «Пусть несет ответственность по закону и выплачивает возмещение за моральный травмы девушкам! За решетку старика!» «А почему только сейчас захотелось справедливости? Странно как-то», "Девушки, следите за своим поведением", «А по-моему, решили просто очернить хорошего человека, вот и всё», «Вот это реклама для актера», «Знаю Владимира лично, соседи. Более замечательного человека, я не встречала. Всегда помогает! Уверена, что это грязная клевета на человека–легенду», - пишут в Сети.

Добавим, что в университете имени Карпенко-Карого с 1 сентября заработает рабочая группа, состав которой вошли все проректоры, заведующие кафедр и наши юристы, а также студенческая община и представители студенческого самоуправления.

"Университет против любых проявлений харассмента, домогательств и насилия как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Мы заинтересованы в установлении истины, мы будем взаимодействовать с Минкультом", - заявила исполняющая обязанности ректора КНУТКиТ им. Ивана Карпенко-Карого Галина Миленькая, передает "Цензор.нет".

Также она добавила, что на время, пока рабочая группа будет разбираться с ситуацией Талашко отстранят от работы.

"Мы надеемся, что расследование будет проходить в сжатые сроки, ведь Талашко набрал первый курс. Пока его есть кем заменить. Сколько мы будем выяснять причины, я точно не могу сказать. Здесь слово определенных лиц против слова Талашко. Вчера мы с ним связались и он категорически опровергает все обвинения, изложенные в сообщениях в соцсети", - говорит она.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" домогались прямо в метро, подробности ЧП: "Боялась что-то сказать..."

Как сообщала Politeka, домагательства в «ДНР»: Франция выступила с заявлением.

Также Politeka писала про интим-скандал с офицером ВСУ: что установила проверка