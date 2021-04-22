Известная хореограф, звезда "Танців з зірками" поделилась горьким опытом домогательств в подростковом возрасте

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Алена разместила пост, в котором рассказала, как в подростковом возрасте стала жертвой домогательств.

Алена пишет: "Не путайте флирт с домогательством. История банальная, но, мне кажется, знакомая очень многим девочкам. Впервые о том, что кто-то чужой может трогать без спроса, я узнала в 15. Какой-то взрослый мужчина в метро решил, что может трогать ребенка и не стеснялся это делать. Тогда я убежала, потому что точно знала, что это не нормально, но боялась что-то сказать и не знала, что делать.", - впервые призналась Алена.

Девушка пишет, что теперь у нее появилось много возможностей противодействовать таким "трогателям". Девушка рассказала, что это далеко "не флирт, не повод улыбаться, это не "прикольно" и точно не повод поржать с друзьями. Это домогательство. И нужно делать все, что можно, чтобы защитить себя".

Так Алена рассказала о компании, которая направлена на борьбу с домогательством в публичных местах. Ее цель обратить внимание на эту проблему, а, главное, рассказать как противодействовать таким ситуациям.

"Алёна, спасибо, что делитесь! 👏", "Круто что Вы поднимаете такие важные темы🙏🏼🔥", "Очень важная тема! ❤️", "Спасибо. Это нужная информация. Спасибо! 🔥", "и я такой же в детстве была- ступор, стыд и непонимание что делать и никому не рассказывала. Хорошая фраза " это домагательство, а не флирт" ❤", "Из рассуждений где граница ? Флирт это ха ха ха - а домагание юстиция!", - поддержали поклонники Алену.

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