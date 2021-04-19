Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" Алена Шоптенко потеряла самого близкого человека

Как передает Politeka.net, в программе «Позаочі» она призналась, что мама умерла после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Как выяснилось, Татьяна Шоптенко 10 лет болела лимфолейкозом, но не рассказывала никому о своем диагнозе. Сама Татьяна работала врачом-невропатологом в Киевской Октябрьской больнице.

«Впоследствии болезнь переросла в лимфому. Она увидела и сказала: «Ну все, мне конец». Это был адский период. Эти метастазы, все пошло снежным комом», - со слезами на глазах рассказала звезда танцевальных шоу.

Матери Шоптенко не стало в мае 2020 года. Перед смертью Шоптенко забрала маму домой и была рядом с ней. При этом семья до последнего боролась за жизнь женщины, самостоятельно ставила капельницы и ухаживала за больной.

В комментариях под постом с откровенным рассказом Шоптенко оставили слова сочувствия.

«Наши соболезнования. Я также рано потеряла маму и папу», «Искренние соболезнования», «Держитесь!», «Сочувствую Вам. Светлая память Вашей маме», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Алене Шоптенко всего 33 года. У нее есть два старших брата.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» зажгла с эффектной блондинкой, лишив дара речи: горячие кадры.

Как Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" забыла про макияж и прическу, умоляя о помощи на кухне: "Вы как делаете?".

Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в прозрачном платье устроила зажигательные танцы на столе: "Вот это да".