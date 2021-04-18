Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала свій "млинець грудкою"

Як передає Politeka.net, 33-річна танцівниця опублікувала нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала за приотуванням їжі, вирішивши порадувати чоловіка Олексія та маленького сина, його тезку, чимось смачненьким.

Олена вирішила будь-що-будь навчитися робити сирники. Після першої невдалої спроби зірка зробила другу, і, судячи з її коментарів, теж не дуже успішну.

"Цього разу я, як мінімум, сирники не спалила. Вийшли ось такі... тепер якісь нецільні, зернисті... Скільки разів мені потрібно їх зробити, щоб вони у мене вийшли?", - запитала із сарказмом Олена, показавши результат своєї праці.

На кадрах дівчина з'явилася абсолютно без макіяжу та зачіски, в домашньому світшоті синього відтінку.

І хоч на вигляд рум'яні сирники виглядали цілком апетитно, танцівниця зробила невтішні висновки:

"Мій висновок: перебиваєш сирну масу блендером - вона виходить клейка, погано ліпиться, не тримає форму, розмішуєш сирну масу просто ложкою - вона не склеюється... Ви як робите?",- поцікавилася Шоптенко у користувачів. Більшість відповіли, що ложкою.

Раніше Олена зізналася, що "ніколи не смажила дитині нічого на сковорідці". Для експерименту танцівниця вирішила приготувати оладки з кабачків.

"Загалом, син мій з'їв оладки із задоволенням, і це найкращий показник", - похвалилася успіхом зірка. Але ось коментуючі оцінили подію по-іншому.

"Виглядає, м'яко кажучи, не смачно"; "там навіть солі немає, як це може бути смачно?😂 бідна дитина"; "мені здається вони взагалі сируваті... таке, потанцювала, а дитина голодна😂", - писали в Мережі.

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