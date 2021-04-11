Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками" показала, как готовится к съемкам нового интересного проекта

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Алена Шоптенко показала несколько видео из гримерки, в которой прихорашиваются знаменитости. В частности, в камеру попала подопечная Потапа, юная звезда шоубиза Мишель Андраде.

"Мишель!" - окликнула Алена певицу. Та в ответ помахала руками, и сказала: "Я тут. Все свои на базе! Хоть я и не ваша, но... ты поняла...".

"Хоть мы и в разных командах, но все равно все свои", - подчеркнула знаменитая хореограф.

В следующем видео Алена написала: "Скоро поделюсь тем, что сегодня снимаем".

Известно, что Алена Шоптенко активно участвует в разных проектах на телевидении. Она тренирует звездных партнеров на "Танцях з зірками", недавно брала участие в шоу "Маска", спрятавшись под костюмом "Лисички".

Новый проект, в котором берет участие танцовщица будет не менее фееричным, ведь девушка очень щепетильно и профессионально выполняет все за что берется. Хотя, при общении с поклонниками Алена рассказала, что к перфекционизму относится очень избирательно, заявив, что это не должно быть самоцелью.

Мишель Андраде также в недавнем посте рассказывала, что в апреле хочет реализовать много планов.

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