Украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, продолжает восхищать своим творчеством

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде недавно выпустила свой мини-альбом и теперь активно его продвигает в социальных сетях. Девушка показывает фото и видео, в которых демонстрирует свои образы, которые использовала.

В этот раз Мишель опубликовала ролик, в котором показалась с афрокосичками, в топе и штанах. Девушка стояла возле прожекторов, начав петь и танцевать под музыку.

"Благодарю всю свою команду", - написала Мишель под фото.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Невероятно просто, Мишель", "Нежная какая", "Ждем следующее видео с эфира", "Кайфую от этого альбома", "Это нереально круто", "Привет мурашкам по коже после прослушивания, люблю тебя", "Так захотелось лета после этой песни, очень крутой летний хит".

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Красотка опубликовала пост, в котором позировала, приспустив куртку. Мишель посветила формами в обтягивающем топике, а также похвасталась упругим животиком.

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