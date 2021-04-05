Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, предстала в приспущенной куртке

Популярная артистка ухаживает за собой и следит за стилем, пишет Politeka.net. Образы звезды впечатляют, поэтому она получает много комплиментов.

В этот раз красотка появилась в стильной куртке, которую приспустила и показал "шелковые" плечики. Звезда была в соблазнительном топике, крой которого позволял рассмотреть ровную спинку.

Крупные косы, заплетенные по всей голове, стали отличным завершением к образу. Черные аккуратные стрелки на веках подчеркнули взгляд.

"Благодарю всех за приятные отзывы 💔 напишите какой трек из Ep “ÉCHALE” зашел больше всего

Échale

Onda

Mirror

Tonight (remix)

Ну тогда! Может быть, у меня здесь есть кто-то, кто понимает по-испански! Небольшой вопрос к вам, вы слышали альбом, который я выпустила на испанском???? Если вам понравилось и вы это послушали, надеюсь, вы в моих комментариях!", - написала Мишель.

За час публикация собрала более 5,5 тысячи лайков.

"Mirror, нереальный трек 🔥🔥🔥", "Mirror (remix) Прям ниче так😍", "все песни прям 🔥🔥🔥", "Echale прям топ", "Да, все четыре нормально зашли👍, просто Tonight и Mirror уже на слуху были, а остальные что то новенькое и ни на что не похожее😃. Мини альбомчик прикольный получился, даже местами дерзкий и секси, тем более на фоне няшного циклопчика😁😁. Насколько же Мишелька многогранная🤩", - написали пользователи сети.

Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде распахнула рубашку, побаловав экзотикой.

Также Politeka сообщала, что подопечная Потапа в узком боди не удержалась и излила душу украинцам.