Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потапа), показала себя, заинтриговав фанатов

Как пишет Politeka.net, Мишель на днях выпустила новый альбом и продолжает радовать фанатов новым контентом. Девушка рассказывает подробности о своем творчестве и показывает интересные образы в социальной сети Инстаграм.

В этот раз Мишель показала себя в топе, штанах и легкой куртке, которую спустила с плеч. Образ девушка дополнила стильными косичками и мейкапом. На нескольких фото Андраде продемонстрировала несколько эмоций.

"Накануне выхода EP ÉCHALE мы с командой устроили концерт в TikTok, на котором я спела все песни из мини-альбома.

А уже завтра на моем YouTube выйдет первое live-видео

Как думаете, на какую песню из EP?", - написала Мишель.

Леся Никитюк сразу написала под фото, поставив несколько влюбленных смайликов.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень нравится твой альбом. Прямо ааааа .. особенно хОла!", "Богиня", "Я не могу, какая же ты красивая", "Ты самая лучшая. Люблю тебя".

Мы писали, что известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, предстала в приспущенной куртке.

В этот раз красотка появилась в стильной куртке, которую приспустила и показал "шелковые" плечики. Звезда была в соблазнительном топике, крой которого позволял рассмотреть ровную спинку.

Напомним, подопечная Потапа Мишель Андраде неожиданно влюбилась на популярном шоу

А еще Politeka писала, что горячая подопечная Потапа Андраде сжала роскошных "подружек" мини-топом

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Горовая и Мишель Андраде прижались друг к другу ради эффектного кадра



