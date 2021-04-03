Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, появилась в компании певицы-красавицы, Мишель Андраде
Ирина Горовая - украинский продюсер, соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, которая занимается "раскруткой" звезд, пишет Politeka.net.
В частности, Горовая продвигает известную певицу боливийского происхождения, Мишель Андраде.
В этот раз бывшая жена Потапа разместила яркое совместное фото с певицей. Обе позировали в плиссированных юбках и посылали воздушные поцелуи, приобнявшись.
Образы красоток были стильными и, благодаря аксессуарам, завершенными.
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В посте продюсер рассказала о новом хите подопечной Потапа, который также "продвигает" Мишель.
"Мишель выпустила новый альбом ÉCHALE, что означает «мотивация, дерзай!» и это именно то, что сейчас нужно нам всем - поддерживать, вдохновлять и мотивировать друг - друга! 🤝 Мишель, @mishvirmish , поздравляю тебя с выходом испано-английского EP ÉCHALE🔥 и 💃🏻 лирик-видео!
Танцуй, дерзай, заряжай! Это так круто, что твой альбом на твоем родном испанском языке и мы можем прочувствовать ритмы твоего сердца❤️", - написала Горовая.
За полчаса публикация собрала более 700 лайков и много комментариев, в основном в виде смайликов.
"Ира❤️ париииижжжжжж", - написала Андраде.
Напомним, Мишель Андраде родилась 10 ноября 1996 года.
Кроме испанского, звезда поет на украинском, русском, английском и португальском языках.
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