Бывшая жена музыканта и продюсера Потапа Ирина Горовая поделилась трогательным общим фото с Позитивом

Известная продюсер опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Горовая рассказала о съемках нового клипа Позитива и Мишель Андраде.

"Если вы будете не только впервые смотреть клип, а и первый раз слушать дует Мишель и Позитива, то поверьте, эта песня точно станет главной композицией вашего Дня Влюблённых. Всем любви", - обратилась продюсер к поклонникам.

На фото она запечатлена вместе с Позитивом. Горовая трогательно целует исполнителя в щеку, а тот, в свою очередь, выглядит крайне довольным происходящим.

В комментариях тут же принялись обсуждать этот пост.

«Вай-вай», «Заряжает на позитив», «Браво!», «Прикольно получилось!», «Песня ооооочень клаааасная и клип тоже, слушала и пересматривала раз сто», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Горовая поделилась свежими фото. Судя по геолокации, снимки были сделаны в одном из роскошных отелей Дубая.

Перед поклонниками Ирина Горовая предстала в элегантном черном платье с длинными рукавами, а дерзкий образ она дополнила стильными красными сапожками.

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