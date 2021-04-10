Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", ответила на волнующие вопросы

Артистка - популярный хореограф и молодая мама, которая также является двукратной чемпионкой мира по бальным танцам, сообщает Politeka.net. Звезда может похвастаться красивой фигурой и отличным чувством стиля, что всегда оценивают ее подписчики в Инстаграм.

В этот раз красотка решила пообщаться с поклонниками, ответив на их вопросы в сторис. Так, одна из подписчиц поинтересовалась, где Алена покупает свою обувь.

"Туфли покупаю, где придется. Главное, чтобы по скидке", - призналась звезда.

Также хореограф рассказала, где берет жизненную энергию.

"Я научилась отдыхать. Делать, то что хочется, когда хочется, и не забивать голову пустыми мыслями", - отметила Шоптенко.

Кроме того, звезда поделилась, как относится к перфекционизму в учебе:

"Перфекционизму - это хорошо, но только тогда, когда это инструмент, а не самоцель".

Также звезда советует сделать первый шаг в отношениях, ведь по ее мнению, совсем неважно - девушка вы или парень.

Все ответы артистка подкрепила красивыми фотографими, на которых позировала в разных образах.

В частности в одном из кадров соблазнительница предстала в красном платье с декольте до пупка, из него выглянул серебристый лифчик. Красотка блеснула подкаченными ножками, а наряд красиво развивался на ветру.

Такое фото не может оставить равнодушным, жаль, только нельзя было прокомментировать его в открытом доступе.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.

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