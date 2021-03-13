Хореограф, участница проекта "Танці з зірками", Алена Шоптенко, побывала на одном из мероприятий, где засветилась вместе с известным певцом

Артистка - популярный хореограф и молодая мама, которая успевает также участвовать в разных шоу и появляется на мероприятиях, сообщает Politeka.net.

Так, звезда появилась на презентации фильма от известного дизайнера Жана Грицфельдта, в котором засветилась в компании других популярных личностей.

Соответствующие кадры она опубликовала в сторис своего Инстаграм. Алена предстала вместе с певцом, Виталием Козловским и журналисткой, Соломией Витвицкой: "Какие молодчинки".

Алена была в топике, сверху которого надела черный пиджак, а также она надела джинсы. Звезда улыбалась вместе со своими коллегами по шоу-бизнесу.

"Красотки", - подписал видео Козловский.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года. Звезда стала чемпионкой мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи и чемпионкой Украины 2007 года в десяти танцах среди молодежи. Также она завоевала победу с Владимиром Зеленским в самом первом сезоне шоу "Танці з зірками".

Известно, что девушка начала заниматься танцами с шести лет с подачи мамы, которая увидела у дочери явный талант.

Сейчас артистка воспитывает сына вместе с мужем, предпринимателем Алексеем Ивановым, с которым она познакомилась на съемках очередного танцевального шоу.

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