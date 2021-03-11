Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко разбередила сердца трогательным снимком

Как передает Politeka.net, 33-летняя чемпионка по бальным танцам опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала объятия с любимым мужчиной, правда, еще совсем маленьким.

Так, Шоптенко позировала вместе с сыном Алексеем, которому в июне исполнится 3 годика.

Алена закрыла глаза и крепко обняла малыша, прижав к себе, и поцеловала его в щеку. Мальчик, судя по всему, пытался отвертеться от маминых нежностей, но тщетно.

"Невозможно надышаться ❤️", - подписала этот теплый снимок звезда.

Пользователи растаяли, засыпав семью комплиментами в комментариях:

"Очень красиво, кадр любовью дышит!))❤️"

"Мамино счастье❤️"

"Какое прекрасное фото 😍"

"Алена, дышите и не упускайте времени и возможности! Они так быстро вырастают... что вот так сгрести в охапку, потискать и пожамкать, зацеловать, понюхать головушку с детским непередаваемым запахом будет длиться не так долго, как хотелось бы (("

Отметим, Шоптенко родила сына в 2018-м году от своего второго мужа, бизнесмена Алексея Иванова (первым был танцор Дмитрий Дикусар).

Нынешний супруг всегда сопровождает Алену на эфирах. Она говорила, что ей очень важно, чтобы он был рядом, а после каждого танца она всегда спрашивает его мнение. "Мы достаточно откровенны друг с другом. Муж никогда не будет меня перехваливать или льстить", - делилась хореограф.

Напомним, что Алена Шоптенко решилась показать себя без макияжа, поделившись открытием: "Не работает...".

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